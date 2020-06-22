Taboola資訊流
Taboola資訊流將消費者喜愛的社交媒體滾動式動態消息體驗直接應用到您的頁面上。 它對於媒體收入和受眾培養來說是一個顛覆性的解決方案。
使用者
Taboola解決方案協助您獲得新使用者、留住現有使用者,且不止於此
新聞室
讓編輯和受眾團隊能夠通過可付諸行動的數據洞察、A/B測試和提醒對內容進行強化。
存取價值
以正向ROI獲取使用者,讓他們在您的網站停留更長時間,並追蹤每次訪問帶來的收入。
使用者交換
通過與合作方及第三方網站交換流量,將優質流量推送至您的網站。
吸引
吸引使用者並使他們成為回頭客;推動在站時間、每次會話的頁面訪問數和用戶滿意度的最大化
重複循環
通過優化,實現您所希望的點擊后行為,從觀看視頻到註冊。
自然的視頻增長
嵌入您自己的視頻播放器,包括廣告和分析。
個人化
推動整體使用者體驗的個人化,針對每個使用者和情形進行優化。
內容變現
通過所有平台推動收入,包括應用和新聞通訊
贊助內容
通過行業最大的贊助內容平台獲得變現。
贊助視頻
通過無縫化、非侵擾性、資訊流內嵌視頻體驗實現市場領先的變現服務。
優質內容。 優質體驗。
1 優質 內容
專門的內容政策、審核及執行團隊通過分類及審查等措施保護您的業務
2 媒體 工具
媒體可以通過關鍵詞篩選、類別選擇、內容推廣和遮罩能力等編輯控制項管理相關內容
3 消費者 選擇
受眾可以輕鬆篩選及遮蔽內容以掌控Taboola體驗。
4 品牌安全
為了確保您的品牌出現在安全和可視的環境中,我們自豪地與行業領導者合作,在可視度、管理和防欺詐服務方面進行全面合作。